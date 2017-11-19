Астронавт с МКС снял падение метеора на Землю и предложил загадать желание

Астронавт из Италии Паоло Несполи опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлел момент входа метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Мужчина записал его, когда работал на Международной космической станции.

«Мы видим много метеоров на космической станции, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду. Загадывайте желание, я уже загадал», — написал Несполи.

Европейское космическое агенство отмечает, что метеор предположительно принадлежал потоку Тауриды или Леониды. Также они отметили, что объект своими размерами не превышал и метра, но зато двигался вдвое быстрее обычного метеора.


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