Астронавт с МКС снял падение метеора на Землю и предложил загадать желание

Астронавт из Италии Паоло Несполи опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлел момент входа метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Мужчина записал его, когда работал на Международной космической станции.

«Мы видим много метеоров на космической станции, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду. Загадывайте желание, я уже загадал», — написал Несполи.