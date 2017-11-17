«ВКонтакте» выплатит по 100 тысяч рублей за помощь в поиске разработчиков

Соцсеть «ВКонтакте» пообещала выплатить 100 тысяч рублей за каждую успешную рекомендацию специалистов на вакансию разработчика. Об этом сообщает портал vc.ru.

Компания находится в поиске специалистов, которые хорошо знают алгоритмы и структуры данных. Пользователи могут предлагать кандидатов HR-специалисту «ВКонтакте» Сергею Щербакову. К нему также могут обратиться и сами разработчики.

Автор рекомендации получит бонус в том случае, если предложенный им специалист успешно пройдёт испытательный срок — три месяца.