«ВКонтакте» разрешила публиковать анонимные посты

За один день пользователи смогут опубликовать пять постов – при этом по окончании 5 ноября все записи автоматически удалятся. Помимо этого, руководство «ВКонтакте» может заблокировать автора записи, если на него будет получена жалоба – функция анонимной публикации будет больше недоступна пользователю. Лайки, к слову, также будут недоступны другим пользователям. В социальной сети также отметили, что анонимные публикации будут доступны пользователям, у которых свыше 20 друзей.

В паблике «Команды ВКонтакте» опубликовали также обращение пользователям сети: «Ничему нельзя доверять, ничего нельзя проверить. Никто никому ничего не должен, никто ни в чём не виноват — просто расслабьтесь и получайте удовольствие».

Такое нововведение приурочено к празднованию ежегодной ночи Гая Фокса. 5 ноября 1605 года он вместе с группой католиков попытался взорвать английский парламент – его успели остановить. Впоследствии всех заговорщиков публично казнили в центре Лондона. Сегодня маска Гая Фокса – символ движения «Анонимус».