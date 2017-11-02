«Яндекс» и Google удаляют из поисковой выдачи заблокированные Роскомнадзором сайты

Поисковые системы Google и «Яндекс» начали удалять из поисковой выдачи сайты, которые находятся в черном списке Роскомнадзора. Об этом пишет портал vc.ru.

Так, в поисковике Google не находятся сайты rutracker.org, nnm-club.me и grani.ru. При этом ссылки на ресурсы появятся, если вводить поисковой запрос из другой страны.

То же самое происходит и в «Яндексе». Однако для того чтобы ссылки снова появились, пользователю нужно не только зайти с иностранного IP-адреса, но и перейти в браузере в режим «инкогнито» (необходимо при наличии аккаунта в «Яндексе»).

Напомним, 1 ноября в России вступил в силу закон о блокировке сервисов, программ и специализированных сайтов, которые позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам. Соответствующие поправки в июле подписал президент России Владимир Путин. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система.

Ранее директор лаборатории компьютерной криминалистики ИТМО Павел Кузьмич доступно объяснил,что изменится с запретом VPN и возможно ли это технически.