Во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» с 1 ноября бесплатно слушать музыку можно лишь до 30 минут в день

С 1 ноября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в приложении Boom сократили время бесплатного фонового прослушивания аудиозаписей. Об этом TJ сообщили в агентстве United Media Agency, которое выступает посредником между Mail.Ru Group (владеет обеими соцсетям) и правообладателями.

«Подписка на доступ к музыкальному сервису позволяет авторам и исполнителям зарабатывать на своих произведениях. Благодаря партнёрству с крупнейшими музыкальными лейблами мы продолжаем развитие музыкального раздела и увеличение библиотеки качественных аудиотреков», — сообщили они.

В октябре фоновое прослушивание музыки ограничили до часа в день. Чтобы избавиться от лимита, необходимо будет оформить платную подписку — она стоит 149 рублей в месяц, отключает рекламу и даёт возможность сохранять музыку для прослушивания без доступа в интернет.

Данные нововведения не касаются прослушивания музыки в веб-версиях соцсетей.