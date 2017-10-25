Instagram запустил общие прямые эфиры

С 25 октября для всех пользователей instagram в России будут доступны общие прямые эфиры.

Для того, чтобы подключить функцию, необходимо обновить приложение, зайти в Stories и запустить обычный прямой эфир. В нижнем правом углу появится новый значок «Добавить». Нажав на него можно пригласить в эфир любого, кто смотрит вашу трансляцию. После этого, экран разделится на две части горизонтальной линией, причем в верхней части будете вы, а в нижней - приглашенный пользователь.

На данный момент вести общий эфир могут только два пользователя, при этом удалить или заменить гостя можно в любой момент.