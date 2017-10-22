Видео с керлингом на машинах взяло гран-при европейского фестиваля Golden Drum



Фестиваль креативности Golden Drum проходил в Словении с 18 по 20 октября 2017. Российский проект «Car Curling» («Автокерлинг») от компании Smartpolis Insurance и рекламного агенства «Восход» победил в двух номинациях со слоганом: «Русские не любят страховаться, они любят веселые игры».

Чтобы снять рекламную компанию для Smartpolis Insurance креативная команда придумала идею, в которой вместо снарядов для керлинга игроки использовали автомобили «Ока». За два часа съемок произошло 50 автомобильных аварий, при этом каждый участник соревнования был застрахован компанией «Смартполис» на 500 000 рублей.

В турнире по «Автокерлингу» приняли журналисты, спортсмены и бизнесмена, а само соревнование проходило на екатеринбургском стадионе «Юность».

Как сообщает Golden Drum, компания получила более 10 тысяч публикаций и повысила посещаемость сайта в разы всего через два дня.