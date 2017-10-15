Роскомнадзор борется с пропагандой суицида, блокируя соцсети

Ведомство потребовало от «ВКонтакте» и YouTube заблокировать страницы руферов и зацеперов. Это люди, которые ездят снаружи транспорта и проникают на крыши зданий.

По мнению Роскомнадзора, эти субкультуры склонны к скрытой форме суицидального поведения. Контент, создаваемый ими в социальных сетях «может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни».

«На этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т. д.)», — говорится на сайте Роскомнадзора.

Тем временем «ВКонтакте» и YouTube уже удалили 187 страниц с подобной тематикой, а еще 91 – находятся в процессе блокировки.

Напомним, что этим летом Роскомнадзор хотел заблокировать Telegram, подозревая, что мессенджером пользовались террористы, организовавшие взрыв в Петербургском метро.