В продажу поступила коробка вещей, от которых отказался Павел Дуров

В интернете стартовали продажи коробки с семью вещами, от которых рекомендовал отказаться основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

По словам создателей проекта, в коробке «собран набор мечты любого кайфожора»: бутылка коньяка, пачка сигарет, обезболивающие таблетки, чай, мясо, газировка и флешка с выпусками передачи «Пусть говорят».

Стоимость коробки составляет 2 тысячи рублей. Купить ее можно здесь.

Ранее пользователи сети высмеяли список вещей, от которых отказался Павел Дуров, назвав его «Новой версией 7 грехов».