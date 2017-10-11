Видео: Петербургская енотиха Ева ловит капли дождя, высунувшись из машины
Петербуржцы, которые являются владельцами енотихи по кличке Ева, опубликовали в Instagram видео, как их питомец пытается ловить капли дождя, высунувшись из машины.
Первоначально ролик опубликовали на англоязычном YouTube-канале 5 октября. В его названии не упоминалось имя животного. Позже видео выложили во «ВКонтакте», и только после этого сами владельцы опубликовали его в Instagram.
Как пишет издание «Бумага», Еве полгода, а на ее Instagram на данный момент подписаны 1870 человек.
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