Видео: Петербургская енотиха Ева ловит капли дождя, высунувшись из машины

Петербуржцы, которые являются владельцами енотихи по кличке Ева, опубликовали в Instagram видео, как их питомец пытается ловить капли дождя, высунувшись из машины.

Первоначально ролик опубликовали на англоязычном YouTube-канале 5 октября. В его названии не упоминалось имя животного. Позже видео выложили во «ВКонтакте», и только после этого сами владельцы опубликовали его в Instagram.

Как пишет издание «Бумага», Еве полгода, а на ее Instagram на данный момент подписаны 1870 человек.