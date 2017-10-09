Актер Михаил Ефремов прочитал в эфире программы «Дифирамб» на радиостанции «Эхо Москвы» новое стихотворение поэта Андрея Орлова (Орлуша) про артиста балета Матильда Кшесинского и депутата Николая Поклонского. Актер прочитал его в рамках рекламы нового спектакля «Гражданин поэт. Два по 50 оттенков красного».

В стихотворении Кшесинский говорит, что в его гардеробе вещи от Валентина Юдашкина и он дружит с Федором Бондарчуком и Юлией Пересильд. Его отец — фрезеровщик Кшесинский Иван, «человек простой и по балетам не ходит».

В конце стихотворения Кшесинский рассказывает о своем сне, в котором депутат Николай Поклонский становится царем. «Там, где раньше Калашников гордо стоял — Бюст царя, преклоняйся, кто хочет. Салават Щербаков монумент изваял, И в руках автомат мироточит…», — гласят строки произведения.