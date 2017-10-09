Владелец Ждуна потребовал 29 млн от «ВКонтакте» и «Мегафона»

Владельцы прав на Ждуна в России, компания CD Land, подала иски к «ВКонтакте», «Мегафону», интернет-магазину Ozon и хоккейному клубу «Спартак» на общую сумму более 29 млн рублей. Об этом пишет агентство «Москва».

Компания недовольна тем, что «Мегафон» использовал образ Ждуна в рекламной кампании. От Ozon и ХК «Спартак» истец требует по 7 млн рублей за распространение игрушек-ждунов. «Суммы исков связаны с тем, что по закону мы можем требовать возмещения упущенной выгоды, а у нас есть несколько контрактов, которые аналогичны этим суммам», — пояснил президент компании CD Land Юрий Цейтлин.

«ВКонтакте» использовала стикеры с образом Ждуна, и CD Land требует от компании 5 млн рублей. «"ВКонтакте" сделали стикеры со Ждуном и хотя мы хотели с ними договориться, в соцсети сослались на [создательницу персонажа] Маргрит ван Брифорт , заявив, что она им разрешила. Но она об этом ничего не слышала и подтверждающих документов на этот счет нет», — добавил он.

Напомним, компания Цейтлина получила права на бренд «Ждун» в России в июле 2017 года, выкупив его у голландского скульптора Маргрит ван Брифорт. Скульптура Homunculus Loxodontus получила широкое признание в России в январе этого года.