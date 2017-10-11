Отсидевший в тюрьме мексиканец переехал в Петербург и стал блогером. Правда?

Из подписи к профилю в соцсетях — #TacoTaco #BurritoBurrito — можно сделать вывод, что Диего - поклонник мультсериала «Южный парк».

Является ли сам Диего автором подписей к постам на русском, или за него это делает кто-то другой, неизвестно. Своим подписчикам он пообещал, что станет блогером, но, как сам признался позже, оказалось, что это «очень тяжело».

На просьбу дать интервью якобы Диего попросил прислать вопросы по почте — на момент выхода заметки обратной связи редакция так и не получила.