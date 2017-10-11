Отсидевший в тюрьме мексиканец переехал в Петербург и стал блогером. Правда?
В Instagram появился аккаунт @diegomexico якобы принадлежащий мексиканцу по имени Диего, который отсидел в тюрьме Америки, а после прихода к власти Дональда Трампа уехал в Петербург и стал блогером. Сюрреализм, согласны!
На данный момент у Диего больше семи тысяч подписчиков и около 30 публикаций. «Знаете, мне нравилось жить в США, даже когда я по не очень справедливому стечению обстоятельств загремел в тюрьму города Сан-Диего, штат Калифорния. В Америке много хороших и очень разных людей, у меня было полно друзей, меня принимали таким, какой я есть... Наверное, поэтому сейчас я в Питере. Когда президентом стал Дональд Трамп, мне стало ясно, что порядочным мексиканцам в штатах больше делать нечего. Не буду рассказывать сейчас, почему на мне оранжевая роба, кто научил меня говорить по-русски и зачем я завёл себе Instagram. Я знаю, где-то здесь, в этом городе, живут мои братья, которые много лет назад переехали из солнечного Мехико в холодный Петербург. Они все сделали правильно еще тогда, а я теперь постараюсь их найти...». — откровенничает он.
Из подписи к профилю в соцсетях — #TacoTaco #BurritoBurrito — можно сделать вывод, что Диего - поклонник мультсериала «Южный парк».
Является ли сам Диего автором подписей к постам на русском, или за него это делает кто-то другой, неизвестно. Своим подписчикам он пообещал, что станет блогером, но, как сам признался позже, оказалось, что это «очень тяжело».
На просьбу дать интервью якобы Диего попросил прислать вопросы по почте — на момент выхода заметки обратной связи редакция так и не получила.
Мы ни на что не намекаем, но стилистика фотографий в аккаунте «мексиканца» и его набирающая популярность наводят на мысль о том, что проект является рекламной акцией.
Напомним, в июле в Instagram появился аккаунт легендарной пышечной Петербурга на Большой Конюшенной (известная также как «Желябова, 25»). И в нем есть все: секс, белый порошок (сахарная пудра — что же еще) и вредная еда. Позже выяснилось, что проект создало петербургское коммуникационное агентство — в этой колонке они рассказали, зачем это было сделано.
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