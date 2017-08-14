Блогер Николай Соболев задаст Егору Криду вопросы из школьной программы

14 августа «ВКонтакте» прошла премьера шоу «Соболев бомбит». Ее ведущий, видеоблогер Николай Соболев, возит звёздных гостей на такси и задаёт вопросы из школьной программы.

Участником первого эпизода стал видеоблогер Wylsacom, который на своем канале в Youtube разбирает технологические новинки. В следующих выпусках анонсированы музыканты Егор Крид и Мот, блогеры LizzzTv, Марьяна Ро и Гусейн Гасанов.

Согласно правилам шоу, отвечая на вопросы Соболева, гость может заработать до 49 тысяч рублей, но деньги получает не он, а пользователи соцсети — авторы самых оригинальных и каверзных вопросов. Прислать их может любой желающий в официальную группу шоу.

Всего запланировано 12 выпусков, которые будут выходить раз в неделю.

В июле Amediateka и «ВКонтакте» запустили шоу об «Игре Престолов» и других сериалах «Спойлерная». Кроме того, осенью крупнейшие сообщества ВКонтакте выпустят первое онлайн-реалити «Пабличные игры» при поддержке социальной сети.