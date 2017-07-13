Microsoft выпустила приложение, помогающее ориентироваться незрячим

Компания Microsoft выпустила мобильное приложение Seeing AI для слабовидящих и незрячих людей, которое помогает описывать объекты вокруг и ориентироваться в пространстве, сообщает The Verge. Разработчики использовали технологию компьютерного зрения и нейронных сетей.

Камера телефона распознает не только объекты, но и людей. Программа способнаназвать приблизительный возраст человека, черты его внешности и эмоции. Более того, Seeing AI умеет считывать штрихкоды и рассказывать пользователям о товарах в супермаркетах, сканировать документы и определять номинал долларовых купюр — в США все бумажные деньги одного размера и цвета независимо от номинала.

Большинство основных функций Seeing AI выполняет на самом смартфоне, это позволяет использовать приложение даже без связи. Для распознавания объектов сервис

В данный момент Seeing AI бесплатно доступен для устройств на iOS только в американском App Store. Компания не уточняет, когда программа выйдет для гаджетов на Android и станет ли она доступна для пользователей из других стран.