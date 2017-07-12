Кержаков пообещал «выпустить тысячи мальков лосося» из-за подозрений в браконьерстве

 Футболист Александр Кержаков пообещал выпустить в Онежское озеро «несколько тысяч мальков лосося» в ответ на «резонанс в стране» и административное дело Росрыболовства о незаконном вылове лососей в Карелии. В своем Instagram спортсмен заверил, что поймал в озере только щуку, а с лососем он фотографировался.

«О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из Интернета и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро», — написал Кержаков.

9 июля в День рыбака, Кержаков опубликовал в своем Instagram снимок, на котором изображен он, а у него в руках четыре краснокнижных лосося. В комментариях к фото футболист поставил хэштеги "#рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy" и написал, что «лосось в Онеге есть!». Некоторые пользователи заявили, что Кержаков — браконьер, после публикации фотографии Северо-Западное управление Росрыболовства решило проверить этот факт.

Фото послужило поводом для возбуждения Росрыболовством административного дела. «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", — сказали в ведомстве.

По материалам «ДП». 

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