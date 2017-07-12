Депутаты приняли закон, разрешающий сажать хакеров на 10 лет

Депутаты в заключительном чтении приняли законопроект, который вводит уголовную ответственность за хакерские атаки на «критическую информационную инфраструктуру».

Согласно новому закону, в Уголовный кодекс должны ввести статью «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ», максимальное наказание за которую составит 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Далее законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации и на подпись к президенту Путину. Планируется, что закон вступит в силу 1 января следующего года. 

Пакет законопроектов о «критической информационной инфраструктуре» был внесен депутатами в декабре 2016 года. Понятие «критической информационной инфраструктуры» устанавливает полномочия госорганов по обеспечению ее безопасности, а также определяет, что собственниками или арендаторами объекта «критической информационной инфраструктуры» могут быть только российские юридические лица или индивидуальные предприниматели.

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