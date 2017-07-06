Создатели Prisma выпустили приложение для создания стикеров из селфи
Создатели фотосервиса Prisma выпустили приложение Sticky AI, которое позволяет превращать селфи и другие фотографии пользователей в стикеры для социальных сетей. Приложение для iOS уже доступно в App Store.
Какговорится в описании сервиса, для создания стикеров приложение использует искусственный интеллект. Пользователь приложения может менять фон своих фотографий, добавлять к ним надписи и сохранять полученные стикеры в специальную коллекцию внутри Sticky. Стикеры из коллекции можно отправлять в любые мессенджеры в виде картинок или GIF-файлов. В будущем разработчики хотят добавить функцию создания наборов стикеров сразу в мессенджерах.
Более того, как сообщает портал vc.ru, с помощью Sticky можно убирать фон на трансляциях в прямом эфире. Версия приложения для Android будет доступна уже через неделю-две.
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