Появился сайт с бесконечным мурчанием кота
В интернете появился сайт, на котором можно послушать бесконечное мурлыкание кота (или кошки).
Сайт с довольно простым интерфейсом purrli.com предлагает настроить мурлыканье под свои потребности: мурлыканье можно сделать игривее, бодрее, громче, тише.
Создателем проекта является разработчик Стефан Пиджон, известный по сайиту mynoise.net, на котором можно выбрать фоновые звуки для работы за компьютером. Изначально Пиджон добавил мурчание кота на свой сайт, однако впоследствии он решил выделить его в отдельный проект.
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