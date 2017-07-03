Появился сайт с бесконечным мурчанием кота

Создателем проекта является разработчик Стефан Пиджон, известный по сайиту mynoise.net, на котором можно выбрать фоновые звуки для работы за компьютером. Изначально Пиджон добавил мурчание кота на свой сайт, однако впоследствии он решил выделить его в отдельный проект.