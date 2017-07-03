«Цифровая экономика» к 2019 году установит контроль за информационной политикой в России

Стала известна программа проекта «Цифровая экономика», разработанного при участии Минкомсвязи. Как сообщил РБК, основная ее суть заключается в создании «правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики» в России и интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза.

Помимо этого, создатели документа уделяют огромное внимание российскому компьютерному, серверному и телекоммуникационному оборудованию и программному обеспечению: к тому моменту, когда реализация проекта «Цифровая экономика» подойдет к концу, долю софта и оборудования иностранного производства, закупаемого госорганами, планируют снизить до 10% и 50% соответственно. Более того, Правительство уже предложило президенту Путину устанавливать на все импортируемые компьютеры антивирусные программы исключительно от российских разработчиков, а 97% домов в стране должны будут иметь доступ к скоростному интернету. 

Также в рамках «Цифровой экономики» в России к 2024 году запланировано создание минимум десяти высокотехнологичных предприятий в сфере высоких технологий. При этом университеты должны будут выпускать по 120 тысяч специалистов в сфере IT в год. Планируется также реализация не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Путину предложили устанавливать российские антивирусы на все компьютеры

«Я не считаю их своими»: самые яркие цитаты Путина во время «Прямой линии»

Фотопроект: художник превращает Трампа, Путина и Меркель в беженцев

Видео с отдыхающими Путиным и Собчаком продают за 8 млн

Путин назвал человеческие качества, ведущие к успеху

Ксения Собчак — Путину: «Государство не должно лезть в трусы к своим гражданам»

Ксения Собчак: «10 минут отделили мою семью от теракта в метро Петербурга»

Появился сайт с бесконечным мурчанием кота