«Нормально же общались»: что делать, если закроют доступ к Telegram?



Почему все ополчись против Telegram?

Напомним, Роскомнадзор потребовал от Telegram официально зарегистрировать сервис в Росси и передавать ключи шифрования переписки российским спецслужбам. На что создатель мессенджера Павел Дуров ответил решительным отказом, назвав эту акцию «саботажем государственных интересов». На защиту Дурова встали простые пользователи интернета, высмеяв желание Роскомнадзора и ФСБ запретить в России мессенджер.

Как избежать блокировки?

Если мессенджер все-таки заблокируют, есть два способа обойти это. Первый — маскировать маршрут через серверы Google (подробнее об этом написано тут). В этом случае государственным службам приходится выбирать: запретить доступ к целому поисковик (такое на прошлой неделе уже было, хоть и на несколько часов) или оставить идею блокировки Telegram.

В бета-версии Telegram для Android недавно стало доступным функция делиться настройками прокси, которые используются для обхода блокировок. Ссылка на бета-версию опубликована на неофициальном канале Telegram Beta.

Другой способ — установить на свой телефон VPN. С технической точки зрения, анонимайзер создает закодированный канал, через который проходит весь интернет-трафик, до нужного сервера в другой стране — там, где используемый вами мессенджер не заблокирован. (Подробнее об этом мы писала вот в этом материале).

5 бесплатных и хорошо зарекомендовавших себя VPN-приложений

1) Browsec (для всех платформ)

2) Onavo (для всех платформ)

3) Hotspot Shield (для всех платформ)

4) Ultrasurf (для Android)

5) TunnelBear (для iOS)