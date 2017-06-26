Сталин, Пушкин и Путин возглавили топ выдающихся людей по мнению россиян

Иосиф Сталин лидирует в опросе россиян относительно самых выдающихся личностей в мировой истории, а второе место делят президент России Владимир Путин и писатель Александр Пушкин. Об этом, по сообщениям агентства «Интерфакс», свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи составили пятерку наиболее выдающихся, по мнению россиян, личностей: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).

Как отмечается, в 2012 году граждане России назвали те же имена, но располагались они по-другому: Сталин (42%), Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В десятку выдающихся людей в этом году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

В Левада-центре отмечают, что сумма всех результатов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и указывали сразу несколько. В опросе участвовали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов. Исследование проводилось 7-10 апреля.

По материалам «Фонтанки».

 

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