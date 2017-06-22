В России начали блокировать Google

Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Требованию ведомства уже подчинились компании ТТК, «Акадо» и московский провайдер «Авакс».

Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

Портал «Ведомости» сообщает, что Роскомнадзор внес Google в реестр запрещенных сайтов по требованию Федеральной налоговой службы. Google был внесен в реестр 14 июня по двум основаниями — по одному из них «доступ к сайту не ограничивается», по другому — ограничивается доступ к одной из страниц. Какие именно это страницы на данный момент неизвестно.