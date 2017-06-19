В Госдуме состоялось первое заседание Совета блогеров

В понедельник, 19 июня, в Госдуме прошло открытое заседание Совета блогеров. В мероприятии приняло участие около 25 молодых людей, у которых много подписчиков в сети. Инициатором встречи выступил депутат ЛДПР Василий Власов.

На заседании также присутствовали Владимир Жириновский, представитель паблика «Селфи» Егор Яковлев, вице-спикер Думы Петр Толстой, видеоблогер канала «Лиса рулит» Елена Ковальчук, шеф-редактор «Лентача» Даниил Фимин, инстаграм-блогер и дочь Дмитрия Пескова Елизавета и многие другие.

Бывший ведущий Первого канала, а ныне депутат партии «Единая Россия» Петр Толстой пообещал, что такое общение станет регулярным. Помимо этого, депутаты решили, что контакт с «лидерами мнений» должен быть на постоянной основе и на базе Комитета по делам молодежи.

Помимо этого, Толстой пообещал, что блогерам выпишут пропуска, а Жириновский выразил надежду, что авторы популярных роликов в интернете смогут вести диалог с обществом как «лидеры мнений», в отличие от традиционной прессы: «У прессы цензура, им надо ждать, что скажут сверху, а у вас нет, поэтому вы можете быстрее достучаться до общества».

Напомним, в конце мая с обращением к депутатам в Госдуме выступила известный видеоблогер Саша Спилберг. которая порекомендовала депутатам быть «прозрачными».