Петербургский студент нашел во Франции жилье за 66 рублей
Студент из Петербурга Максим Гущин обнаружил на международном агрегаторе частных объявлений об аренде жилья Airbnb жилье во Франции за 1 евро в сутки. Жилье не совсем типично - оно находится под мостом и представляет собой меблированную комнату площадью 48 квадратных метров с кроватью, диваном, столиком, табуреткой и несколькими подушками. Судя по имеющимся на сайте фото, вместо обоев на стенах висит ткань. Кухни и туалета в жилье нет.
ААА, я сейчас смотрел жильё в европе на airbnb и нашёл за 66 рублей в сутки(1Евро!!) оборудованное место в мосту. pic.twitter.com/Tx2VFmksPy— M@}{ (@magusch4) 14 июня 2017 г.
В объявлении также сказано, что помещение сдается «рядом с метро». Комната находится во французском городе Тулуза, где Максим Гущин собирался остановиться после фестиваля Mad Cool Festival в Мадриде.
"Я сначала удивился цене, а потом глянул фотки подробнее и осознал, что человек реально захватил место под мостом и оборудовал его под спальное. По фотографиям видно, что пол — это прозрачная сетка, на которую положены деревяшки, поверх которых — матрас с одеялом. Лучше возьму с собой спальник", - сообщил он порталу TJournal.
В конечном итоге житель Петербурга забронировал «апартаменты» и ждёт подтверждения от хозяина по имени Исмаил.
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