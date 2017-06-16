Петербургский студент нашел во Франции жилье за 66 рублей

В объявлении также сказано, что помещение сдается «рядом с метро». Комната находится во французском городе Тулуза, где Максим Гущин собирался остановиться после фестиваля Mad Cool Festival в Мадриде.

"Я сначала удивился цене, а потом глянул фотки подробнее и осознал, что человек реально захватил место под мостом и оборудовал его под спальное. По фотографиям видно, что пол — это прозрачная сетка, на которую положены деревяшки, поверх которых — матрас с одеялом. Лучше возьму с собой спальник", - сообщил он порталу TJournal.

В конечном итоге житель Петербурга забронировал «апартаменты» и ждёт подтверждения от хозяина по имени Исмаил.