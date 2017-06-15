Google Maps заменит посещение музеев на виртуальное пространство

Поисковая система Google интегрировала в свои карты возможности виртуального посещения музеев со всего мира. К примеру, при поиске картин Густава Климта, Google Maps находит список музеев, в которых висят его работы. Затем пользователь ресурса имеет возможность взглянуть на картину в виртуальном музейном пространстве и даже увеличить картину до максимально возможного размера. В целом в компании оцифровали более 15 тысяч работ художников со всего мира.

Напомним, Google Arts & Culture уже запустили приложение для просмотра работ художников. С помощью него можно совершить виртуальные туры, также есть функция «Shazam для картин» - при наведении камеры телефона на полотно, можно узнать кто его автор.