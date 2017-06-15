Google Maps заменит посещение музеев на виртуальное пространство

Поисковая система Google интегрировала в свои карты возможности виртуального посещения музеев со всего мира. К примеру, при поиске картин Густава Климта, Google Maps находит список музеев, в которых висят его работы. Затем пользователь ресурса имеет возможность взглянуть на картину в виртуальном музейном пространстве и даже увеличить картину до максимально возможного размера. В целом в компании оцифровали более 15 тысяч работ художников со всего мира.

Напомним, Google Arts & Culture уже запустили приложение для просмотра работ художников. С помощью него можно совершить виртуальные туры, также есть функция «Shazam для картин» - при наведении камеры телефона на полотно, можно узнать кто его автор.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Назначен новый директор музея Исаакиевского собора

В Сербии вновь нашли пропавшие картины Николая Рериха

Пользователь превратил панорамы Google Maps в кругосветное видеопутешествие

Google назвал самые популярные мемы и события 2016 года

Google представил свой первый смартфон

Google объявил конкурс двойников кота Бегемота

Google запускает онлайн-чтения романа «Мастер и Маргарита»

Google узнал, с чем у иностранцев ассоциируется Россия