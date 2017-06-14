Сеть «Вконтакте» запаустила сервис с донорством крови

Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день донора, и по этому случаю соцсеть «ВКонтакте» запустила интерактивный сервис, где каждый пользователь может узнать кто из его друзей мог бы стать для него потенциальным донором. Для тех, кто не знает свою группу крови, сервис предлагает адреса по которым это можно сделать.

При использовании сервиса необходимо заполнить краткую анкету, указав группу крови, резус-фактор и возраст. После этого, пользователю показывают тех, кто подходит по группе крови (при условии, что они также прошли тестирование).

Желающих стать донорами переводят на страницу проекта DonorSearch. Там же можно узнать как стать донором, а также поделиться своей историей сдачи крови.

Напомним, вчера сеть «Вконтакте» запустила открытую платформу для создания масок.