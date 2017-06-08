В сети вспомнили слова, которые не поняли бы в 2007 году

В Facebook устроили флешмоб, в рамках которого пользователи вспомнили слова и фразы, привычные современному пользователю сети, но которые бы никто не понял в 2007 году. Инициатором акции выступил диджитал-директор RTVi Илья Клишин. 

Пост собрал большое количество комментариев на такие темы как мемы в интернете, события на Украине, клубная жизнь, блогеры, мода и многое другое.

Несколько комментаторов предложили интернет-выражения, связанные с вирусными шутками, как например «Оксимирон на Версусе закидал лютыми панчами Джонибоя», «Хованский поднялся чисто на хайпе», «Тьфу на тебя» и «Вейпер хуже блогера».

 

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