Актер Владимир Машков спас утят у Белорусского вокзала

Известный российский актер Владимир Машков, известный по ролям в фильмах «Дуэлянт», «Экипаж» и «Миссия невыполнима: протокол Фантом», был замечен за спасением целого выводка заблудившихся утят у Белорусского вокзала в Москве.

Водоплавающие вышли на проезжую часть, и неравнодушные люди, включая звезду российского кино, решили организовать спасательную операцию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Олег Тегати, который стал очевидцем происшествия.

По его словам, Машков, которого он сначала совсем не узнал, оказался главным инициатором спасения птиц. К нему подключились водитель проезжающей мимо машины, полицейский и женщина с дочерью. Стоит отметить, что служба МЧС отказалась прибывать на вызов.

Всей «команде» удалось посадить утят в машину, но дольше всего пришлось повозиться с селезнем и уткой, за которыми они бегали по проезжей части, расставляли силки и пытались приманить утятами. В конце концов, Машкову удалось поймать селезня в сачок.

После осмотра уток ортитологами столичного зоопарка, птицы были помечены, а Тегати и Машков отвезли их на Химкинское водохранилище и отпустили на волю.