Актер Владимир Машков спас утят у Белорусского вокзала
Известный российский актер Владимир Машков, известный по ролям в фильмах «Дуэлянт», «Экипаж» и «Миссия невыполнима: протокол Фантом», был замечен за спасением целого выводка заблудившихся утят у Белорусского вокзала в Москве.
Водоплавающие вышли на проезжую часть, и неравнодушные люди, включая звезду российского кино, решили организовать спасательную операцию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Олег Тегати, который стал очевидцем происшествия.
По его словам, Машков, которого он сначала совсем не узнал, оказался главным инициатором спасения птиц. К нему подключились водитель проезжающей мимо машины, полицейский и женщина с дочерью. Стоит отметить, что служба МЧС отказалась прибывать на вызов.
Всей «команде» удалось посадить утят в машину, но дольше всего пришлось повозиться с селезнем и уткой, за которыми они бегали по проезжей части, расставляли силки и пытались приманить утятами. В конце концов, Машкову удалось поймать селезня в сачок.
После осмотра уток ортитологами столичного зоопарка, птицы были помечены, а Тегати и Машков отвезли их на Химкинское водохранилище и отпустили на волю.
Утиная История. Вышел утром из дома в храм, на праздник Троицы, а в итоге 3 часа с другими "сумасшедшими" гражданами спасал диких уток с выводком из 9 утят посреди Ленинградского проспекта. (Тут должна быть музыка из Криминальной хроники) Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят. Как выяснилось мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прям посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и скорее всего несчастное семейство погибло бы под колесами машин. Мужчины остановились, выловили всех утят и засунули их в багажник авто, но родители будучи дикими ни в какую не захотели последовать за детьми, близко к себе никого не подпускали, улетали, но на крики малышей возвращались вновь. МЧС на вызов ехать отказалось (наверное спасали котенка с дерева). Тогда было принято решение спасать самостоятельно. Водитель с остановившимся полицейским улетел в рыболовный магазин за сачками, а мы вчетвером - случайные прохожие добрейшие мама и дочь @lizi.maslova, я, и главный инициатор спасательной операции (коим оказался как я к своему стыду и позору понял только у дома - Владимир Машков!) остались сторожить птиц. Дальше была эпопея с приманиваем родителей на утенка, множеством неудачных попыток поймать взрослую особь в сачок. Селезень оказался умней нас, прикидывался что не может лететь и я бежал за ним полкилометра парализовав дорожное движение, пока не понял что меня просто разводят)) таких и других маневров было не счесть. Каким то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена и под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции который даже смастерил силок из бичевки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю). На третьем часу этой эпической битвы перепробовав почти всё мы отчаялись и решили в последний раз привязать утенка к скамейке и ждать. #спасениеживотных #владимирмашков#машков
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