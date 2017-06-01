Социальная сеть Linkedin вернется в Россию осенью

Новые владельцы соцсети Linkedin могут захотеть вернуть компанию на российский рынок осенью этого года, полагает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он сообщил, что возвращение положительно рассматривается топ-менеджментом компании Microsoft, купившей Linkedin. В полных правах на соцсеть компьютерная корпорация окажется именно к осени.

На сегодняшний день никаких отношений между ведомством и данной соцсетью нет, так как Linkedin не стала соблюдать российское законодательство о локализации данных пользователей в России. Таганский суд Москвы 4 августа 2016 года удовлетворил требование Роскомнадзора о внесении LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обжаловать это решение компании не удалось. 17 ноября российские операторы по требованию регулятора начали блокировку сайта соцсети.

По материалам издания «Фонтанка»

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