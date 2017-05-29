Почту Павла Дурова пытались взломать «проправительственные хакеры»

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров сообщил в своем блоге Twitter, что Google предупредил его о попытке взлома пароля почты Дурова на Gmaiil. Сервис оповестил Дурова, что его пароль могут пытаться украсть «проправительственные хакеры».

«Я не использую Gmail для важных вещей, но почему-то я не удивлен» — добавил он.

Напомним, почти две недели назад стало известно, что мессенджер Telegram, основанный Павлом Дуровым, в ближайшем будущем может быть заблокирован на территории России. Роскомнадзор направил руководству сервиса уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр распространителей информации. Это значит — выполнять запросы государственных органов РФ по первому их требованию согласно «закону Яровой».

Сам Дуров неоднократно публично говорил о категорическом отказе выполнять подобные требования. «Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику», — заявлял интернет-бизнесмен.

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