Instagram назвали самой вредной для молодой психики соцсетью

Instagram назвали самой вредной для психологического здоровья молодых людей социальной сетью. Члены Британского Королевского общества здравоохранения (RSPH) провели социологический опрос среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 24 лет. Респондентов попросили оценить, какие из популярных приложений оказывают наиболее негативное влияние на психику, а также вызывают депрессию, агрессию или чувство тревоги.

Выяснилось, что самым вредным для здоровья сервисом оказался Instagram: публикация изображений, обработанных фильтрами, могут вызывать у молодых юзеров чувство тревоги и комплекс неполноценности и даже дисморфомании. На втором месте в рейтинге Facebook, на третьем — Snapchat.

Нашлись и ресурсы, оказывающие благоприятное влияние на пользователей: первое место среди них занял YouTube, второе — Twitter.