Telegram добавил функции видеоособщений и онлайн-платежей

Мессенджер Telegram добавил функцию видеосообщений. Пользователи могут записывать короткие ролики, длительностью не больше минуты. В дополнение мессенджер запустил видеоплатформу Telescope, предназначенную для хранения видео.

Вторая инновация в Telegram — запуск платежной системы Bot Payments, с помощью которой можно совершать покупки через ботов. За оплату товаров и услуг Telegram не будет брать комиссионные. Отметим, что оба нововведения доступны тем, кто установил версию Telegram 4.0.

Напомним, что в это время Telegram в ближайшем будущем может быть заблокирован на территории России. Роскомнадзор направил руководству сервиса уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр распространителей информации, т.е. отвечать за запросы госорганов и выдавать данные пользователей. Основатель Telegram (а ранее социальной сети «ВКонтакте») Павел Дуров несколько раз публично говорил о категорическом отказе выполнять любые подобные требования.