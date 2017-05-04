Видео с отдыхающими Путиным и Собчаком продают за 8 млн

Анонимы выставили на торги в Интернете старую любительскую видеозапись отдыха высокопоставленных лиц и их семей.

Двенадцать минут застолья и разговоров о рыбалке четвертьвековой давности оценили почти в 150 тысяч долларов.

Согласно описанию выложенного 3 мая лота, оригинальное домашнее видео было сделано в 1992 году, когда мэр Петербурга Анатолий Собчак и его заместитель, а ныне президент РФ Владимир Путин по приглашению частной фирмы отдыхали в Финляндии. На видео, как обещает продавец, можно увидеть маленькую Ксению Собчак, Людмилу Нарусову, а также Людмилу, Марию и Екатерину Путиных в сопровождении водителей и охранников.

Двенадцатиминутная запись запечатлела спортивные игры, рыбалку, застолье и разговоры в кругу друзей. Лот, как пишут на сайте, был приобретён в 2015 году, однако покупатель продаёт только электронную копию, а не сам оригинал.

Цена немедленного выкупа аукциона составляет сотню биткоинов, что составляет около восьми миллионов трёхсот тысяч рублей.

По материалам "Фонтанки.ру"