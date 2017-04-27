В Telegram появятся видеозвонки

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции мессенджера.

Так, в скором времени в Telegram можно будет совершать видеозвонки. Также запустится платформа Telescope, подробности о которой пока не сообщаются.

Кроме того, в приложении начнет работать функция платежей. Покупки будут совершаться с помощью специальных ботов. Для оплаты пользователю нужно будет ввести данные банковской карты и подтвердить платеж.