В Telegram появятся видеозвонки
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новые функции мессенджера.
Так, в скором времени в Telegram можно будет совершать видеозвонки. Также запустится платформа Telescope, подробности о которой пока не сообщаются.
Кроме того, в приложении начнет работать функция платежей. Покупки будут совершаться с помощью специальных ботов. Для оплаты пользователю нужно будет ввести данные банковской карты и подтвердить платеж.
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