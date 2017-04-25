AliExpress будет доставлять товары по России за один день

Китайская компания AliExpress будет доставлять россиянам товары раздела "AliExpress Молл", где размещены предложения с доставкой из России, уже на следующий день после заказа. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает газета "Коммерсант".

Получать товары на следующий день после заказа смогут жители 20 крупнейших российских городов. Жителям еще 50 городов придется ждать от 1 до 3 дней.

"Раздел "Молл" существует уже год, но до этого не было единого стандарта обслуживания для всех участников, — пояснили изданию в AliExpress. — Если продавец хотел или мог доставлять оперативно, он обеспечивал такой сервис. Теперь единый стандарт обслуживания существует для всей площадки".

В китайской компании также заверили, что число регионов с ускоренной доставкой и ассортимент будут постоянно расти.

На этапе запуска новый стандарт доставки будет распространяться на смартфоны (Samsung, iPhone 7 128 Гб), ноутбуки (Asus и Lenovo), наушники (Philips) и т. д.

Кроме того, с 24 апреля AliExpress открыла в России покупки в кредит.

Сайт AliExpress.com — самый популярный в России онлайн-ресурс в сфере e-commerce: в марте его посетили 23,588 млн человек (вся Россия, от 12 до 64 лет), свидетельствуют данные Mediascope. Это восьмая позиция среди всех интернет-проектов.

По материалам «Делового Петербурга»