Татьяна Толстая опубликовала фотографии с поэтом Иосифом Бродским. Снимки писательница нашла в коробке под книжными полками — и выложила на своей странице в Facebook.
Татьяна Толстая опубликовала фотографии с Бродским
Добавим, что накануне в бывшей квартире Иосифа Бродского в Доме Мурузи запустили цикл лекций «Часть речи». Перед их началом для слушателей будут проводить экскурсии по знаменитым полутора комнатам поэта.
Раньше квартира Бродского была закрыта для регулярных посещений. В Доме Мурузи еще в 2015 году хотели открыть музей поэта, но идею пришлось отложить на неопределенный срок. Проект заморозили по двум причинам: из-за проблем с еще одним жильцом — Ниной Федоровой, и отсутствием средств на создание экспозиции.
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