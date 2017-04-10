Татьяна Толстая опубликовала фотографии с Бродским

Татьяна Толстая опубликовала фотографии с поэтом Иосифом Бродским. Снимки писательница нашла в коробке под книжными полками — и выложила на своей странице в Facebook.

 

Добавим, что накануне в бывшей квартире Иосифа Бродского в Доме Мурузи запустили цикл лекций «Часть речи». Перед их началом для слушателей будут проводить экскурсии по знаменитым полутора комнатам поэта.

Раньше квартира Бродского была закрыта для регулярных посещений. В Доме Мурузи еще в 2015 году хотели открыть музей поэта, но идею пришлось отложить на неопределенный срок. Проект заморозили по двум причинам: из-за проблем с еще одним жильцом — Ниной Федоровой, и отсутствием средств на создание экспозиции.

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