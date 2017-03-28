В сети научились вычислять «индекс шаурмы»

В сети научились вычислять индекс шаурмы (шавермы — прим.ред): аналитик Рубен Зарбабян и команда придумали измерять покупательскую способность жителей России в патриотичной форме.

Так, индекс шаурмы ввели взамен индексу «Биг Мака», который создан для определения реальных обменных курсов валют различных государств: чтобы его вычислить, нужно купить на 50 долларов максимальное количество бургеров.

А индекс шаурмы высчитывается по другому алгоритму — он показывает, сколько блюд в день сможет себе позволить житель каждого региона. Для этого берется средний доход, вычитаются расходы, а оставшаяся сумма делится на цену шаурмы и на 30 дней.

Исследователи выяснили, что больше всего единиц шаурмы в день могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Ненецкого АО, Тюменской и Магаданской областей. Москва заняла седьмое место.

По данным аналитиков, средняя стоимость шавермы в Петербурге составила 160 рублей, а индекс оценили в 3,72. Наш город занял 19 место в списке.

В топе анти-лидеров: жители Севастополя, Крыма, Новосибирской области, Республики Дагестан и Кемеровской области, у который вообще нет свободных денег на шаурму.

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