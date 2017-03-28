В сети научились вычислять «индекс шаурмы»

Исследователи выяснили, что больше всего единиц шаурмы в день могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Ненецкого АО, Тюменской и Магаданской областей. Москва заняла седьмое место.

По данным аналитиков, средняя стоимость шавермы в Петербурге составила 160 рублей, а индекс оценили в 3,72. Наш город занял 19 место в списке.