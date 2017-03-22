Бруклинский музыкант по-русски перепел «Ленинград», Земфиру и «ГрОб»

Несколько лет назад Винтерз подружился с компанией русских ребят в Нью-Йорке и так проникся культурой России, что самостоятельно выучил русский язык с помощью онлайн-курсов и сериалов. А потом он познакомился с творчеством наших рок-музыкантов.