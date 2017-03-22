Бруклинский музыкант по-русски перепел «Ленинград», Земфиру и «ГрОб»

 

Чернокожий бруклинский музыкант Чейз Винтерз перепевает песни популярных российских исполнителей: от «Гражданской обороны» до «Ленинграда» и «Земфиры».

Несколько лет назад Винтерз подружился с компанией русских ребят в Нью-Йорке и так проникся культурой России, что самостоятельно выучил русский язык с помощью онлайн-курсов и сериалов. А потом он познакомился с творчеством наших рок-музыкантов.

На последнем видео Винтерз играет культовую песню «Все идет по плану», стоя посередине нью-йоркской улицы. В описании ролика отмечается: «Благодаря Чейзу, сибирский рок и песни группы "Гражданская оборона" добрались до Бруклина».

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