В шкафу у американского майора Мартина Манхоффа историки нашли забытые пленки, которые он отснял с 1952 по 1954 годы в СССР. Тогда Манхофф служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из страны. За два года майор успел сделать тысячи слайдов на улицах советских городов. В нашей подборке — сталинская Москва и несколько кадров Ленинграда.