Железный занавес: 50 неизвестных цветных кадров Ленинграда и Москвы 50-х годов

В шкафу у американского майора Мартина Манхоффа историки нашли забытые пленки, которые он отснял с 1952 по 1954 годы в СССР. Тогда Манхофф служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из страны. За два года майор успел сделать тысячи слайдов на улицах советских городов. В нашей подборке — сталинская Москва и несколько кадров Ленинграда.

  • Перекресток в центре Москвы. Позднее это здание снесут.

  • Останкинский дворец, Москва

  • Вид на Кремль с Москворецкой набережной, Москва.

  • Улица Герцена (ныне – Большая Никитская), Москва. На заднем плане – сталинская высотка на площади Восстания (ныне – Кудринская площадь).

  • Улица Чайковского (ныне – Новинский бульвар), Москва

  • Угол Большого Девятинского переулка и улицы Чайковского (ныне – Новинский бульвар) в Москве. Неподалеку расположено новое здание посольства США, открывшееся вскоре после Первомая в 1953 году.

  • Деревянные дома и крытые жестью ветхие сараи в Таганском районе Москвы

  • Читальный зал

  • Улица в центре Москвы.

  • Дорожные работы на улице Чайковского (ныне – Новинский бульвар), Москва.

  • Очередь в магазин. Место неизвестно.

  • Завершение строительства сталинской высотки на площади Восстания (ныне – Кудринская). Снято с крыши нового посольства США.

  • Грузовик едет по улице Чайковского (ныне – Новинский бульвар) в Москве.

  • Колокольня Новоспасского монастыря, вид с улицы поблизости.

  • Московский зоопарк, вдали виден Храм Георгия Победоносца.

  • Бюст Ленина в окне филиала московского банка.

  • Дворничихи с метлами на Красной площади.

  • Красная площадь.

  • ГУМ на Красной площади.

  • Кучи мусора. Место неизвестно.

  • Волейбольный матч. Москва, Таганский район.

  • Конный расчет направляется по Садовой-Сухаревской улице к центру, слева видна Самотечная улица.

  • Донской монастырь, Москва.

  • Вход в Донской монастырь, Москва.

  • Строящееся здание на улице Чайковского, 18 (ныне – Новинский бульвар) в Москве

  • Останкинский дворец, Москва.

  • Школьницы в Коломенском, бывшей царской резиденции на юго-востоке Москвы.

  • Высотка гостиницы «Украина» (ныне – Radisson Royal). Вид с крыши посольства США на Новинском бульваре, Москва. Слева – Храм Девяти мучеников Кизических.

  • Колонны пионеров на Манежной площади, Москва.

  • Манежная площадь, Москва.

  • Вид на улицу Чайковского (ныне – Новинский бульвар), Москва. В высотке на заднем плане находится МИД

  • Парад на Манежной площади в Москве.

  • Эстафета на улице Чайковского, нынешнем Новинском бульваре, Москва.

  • Продажа выпечки на Первое мая, Советская (ныне – Тверская) площадь, Москва.

  • Советская (ныне – Тверская) площадь, Москва.

  • Агитпункт. Москва, район Красной Пресни.

  • Гостиница «Москва» на Манежной площади.

  • Здания через дорогу от нового американского посольства на улице Чайковского (ныне – Новинском бульваре), Москва.

  • Салют над Москвой.

  • Парад под зданием старого посольства США на Манежной площади, Москва.

  • Пушкинская площадь, Москва.

  • Женщина на фоне напротив дома 14 по ул. Петровка в Москве.

  • Улица Петровка и вход в магазин Петровский пассаж.

  • Государственный центральный музей современной истории России. Улица Горького (ныне – Тверская), Москва.

  • Московский ЦУМ на площади Свердлова (ныне – Театральная).

  • Продавщица цветов, место неизвестно.

  • Люди толпятся у торговой точки с цветами на площади Свердлова (ныне – Театральная), рядом с Большим театром.

  • Мороженщица на площади Свердлова (ныне – Театральная) в Москве.

  • Канал Грибоедова с видом на храм Спаса на Крови, Ленинград.

  • Исаакиевская площадь, Ленинград.

  • В толпе во время парада на Манежной площади, Москва.

Первый выпуск архива из шкафа майора Мартина Манхоффа можно найти здесь.

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  • Автор: andrey
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