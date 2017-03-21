В шкафу у американского майора Мартина Манхоффа историки нашли забытые пленки, которые он отснял с 1952 по 1954 годы в СССР. Тогда Манхофф служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из страны. За два года майор успел сделать тысячи слайдов на улицах советских городов. В нашей подборке — сталинская Москва и несколько кадров Ленинграда.
Железный занавес: 50 неизвестных цветных кадров Ленинграда и Москвы 50-х годов
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Перекресток в центре Москвы. Позднее это здание снесут.
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Останкинский дворец, Москва
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Вид на Кремль с Москворецкой набережной, Москва.
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Улица Герцена (ныне – Большая Никитская), Москва. На заднем плане – сталинская высотка на площади Восстания (ныне – Кудринская площадь).
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Улица Чайковского (ныне – Новинский бульвар), Москва
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Угол Большого Девятинского переулка и улицы Чайковского (ныне – Новинский бульвар) в Москве. Неподалеку расположено новое здание посольства США, открывшееся вскоре после Первомая в 1953 году.
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Деревянные дома и крытые жестью ветхие сараи в Таганском районе Москвы
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Читальный зал
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Улица в центре Москвы.
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Дорожные работы на улице Чайковского (ныне – Новинский бульвар), Москва.
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Очередь в магазин. Место неизвестно.
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Завершение строительства сталинской высотки на площади Восстания (ныне – Кудринская). Снято с крыши нового посольства США.
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Грузовик едет по улице Чайковского (ныне – Новинский бульвар) в Москве.
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Колокольня Новоспасского монастыря, вид с улицы поблизости.
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Московский зоопарк, вдали виден Храм Георгия Победоносца.
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Бюст Ленина в окне филиала московского банка.
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Дворничихи с метлами на Красной площади.
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Красная площадь.
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ГУМ на Красной площади.
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Кучи мусора. Место неизвестно.
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Волейбольный матч. Москва, Таганский район.
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Конный расчет направляется по Садовой-Сухаревской улице к центру, слева видна Самотечная улица.
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Донской монастырь, Москва.
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Вход в Донской монастырь, Москва.
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Строящееся здание на улице Чайковского, 18 (ныне – Новинский бульвар) в Москве
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Останкинский дворец, Москва.
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Школьницы в Коломенском, бывшей царской резиденции на юго-востоке Москвы.
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Высотка гостиницы «Украина» (ныне – Radisson Royal). Вид с крыши посольства США на Новинском бульваре, Москва. Слева – Храм Девяти мучеников Кизических.
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Колонны пионеров на Манежной площади, Москва.
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Манежная площадь, Москва.
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Вид на улицу Чайковского (ныне – Новинский бульвар), Москва. В высотке на заднем плане находится МИД
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Парад на Манежной площади в Москве.
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Эстафета на улице Чайковского, нынешнем Новинском бульваре, Москва.
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Продажа выпечки на Первое мая, Советская (ныне – Тверская) площадь, Москва.
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Советская (ныне – Тверская) площадь, Москва.
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Агитпункт. Москва, район Красной Пресни.
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Гостиница «Москва» на Манежной площади.
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Здания через дорогу от нового американского посольства на улице Чайковского (ныне – Новинском бульваре), Москва.
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Салют над Москвой.
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Парад под зданием старого посольства США на Манежной площади, Москва.
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Пушкинская площадь, Москва.
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Женщина на фоне напротив дома 14 по ул. Петровка в Москве.
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Улица Петровка и вход в магазин Петровский пассаж.
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Государственный центральный музей современной истории России. Улица Горького (ныне – Тверская), Москва.
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Московский ЦУМ на площади Свердлова (ныне – Театральная).
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Продавщица цветов, место неизвестно.
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Люди толпятся у торговой точки с цветами на площади Свердлова (ныне – Театральная), рядом с Большим театром.
Первый выпуск архива из шкафа майора Мартина Манхоффа можно найти здесь.
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