Павел Дуров выложил фотографию в образе шахида
Павел Дуров иронизирует по поводу распространяемой в СМИ информации о том, что Telegram используют террористы: основатель мессенджера выложил на страницах в соцсетях фотографию в образе шахида.
На снимке Дуров запечатлен с густой бородой и с закинутым пальцем вверх, а в нижней части расположена строка с надписью, которая означает: «Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв) в районе Вади Хаджар». Известно, что на оригинальной фотографии был изображен террорист-смертник.
Пользователи шутят, что Дуров подался в террористы, а сам бизнесмен никак не комментирует появившийся снимок.
Добавим, что впервые фотография Дуровым в образе шахида появилась в Telegram-чате «Д///ИХАД», посвященном обсуждению новостей о действиях террористов в Сирии и на Ближнем Востоке.
My new passport photo is strangely suitable for media articles about terrorists using Telegram 🤔 pic.twitter.com/CVif7l626m— Pavel Durov (@durov) 18 марта 2017 г.
Несколько дней назад Дуров в своем Twitter опубликовал снимок подписью: «Мое новое фото на паспорт странно подходит под описание в СМИ террористов, использующих Telegram».
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