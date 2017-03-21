Павел Дуров выложил фотографию в образе шахида

Павел Дуров иронизирует по поводу распространяемой в СМИ информации о том, что Telegram используют террористы: основатель мессенджера выложил на страницах в соцсетях фотографию в образе шахида.

На снимке Дуров запечатлен с густой бородой и с закинутым пальцем вверх, а в нижней части расположена строка с надписью, которая означает: «Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв) в районе Вади Хаджар». Известно, что на оригинальной фотографии был изображен террорист-смертник.

Пользователи шутят, что Дуров подался в террористы, а сам бизнесмен никак не комментирует появившийся снимок.

Добавим, что впервые фотография Дуровым в образе шахида появилась в Telegram-чате «Д///ИХАД», посвященном обсуждению новостей о действиях террористов в Сирии и на Ближнем Востоке.

Несколько дней назад Дуров в своем Twitter опубликовал снимок подписью: «Мое новое фото на паспорт странно подходит под описание в СМИ террористов, использующих Telegram».

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