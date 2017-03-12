Познер и Литвинова извинились перед участником-инвалидом «Минуты славы»
Судьи шоу «Минута славы» на «Первом канале» Рената Литвинова и Владимир Познер извинились перед танцором с ограниченными физическими возможностями Евгением Смирновым.
Напомним, неделю назад, 4 марта, потерявший ногу в ДТП участник выступил на шоу талантов вместе с партнершей. Литвинова и Познер раскритиковали выступление Евгения Смирнова. Познер отметил, что увиденный им номер — настоящий подвиг, однако попросил не использовать «запрещенные приемы». По его мнению, после подобного танца сказать участнику шоу «нет» невозможно. Однако сам журналист проголосовал против. Литвинова, в свою очередь, назвала Смирнова «ампутантом» и предложила ему пристегнуть ногу, чтобы не злоупотреблять инвалидностью. Сразу после выхода шоу в медиа разгорелся большой скандал, осуждающий жестокое судейство.
«Я хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что я совсем не был понят правильно… Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть, когда говорил, что говорил?» — извинился Владимир Познер в новом выпуске шоу от 11 марта.
Рената Литвинова также выразила свои извинения за резкость суждений, предложив Евгению забыть об обиде, остаться в шоу и стать примером для подражания.
Несмотря на это, Евгений принял решение покинуть шоу. «Если я уйду отсюда, это не значит, что я остановлюсь», — заявил он перед уходом.
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