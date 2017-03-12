«Я хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что я совсем не был понят правильно… Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть, когда говорил, что говорил?» — извинился Владимир Познер в новом выпуске шоу от 11 марта.

Рената Литвинова также выразила свои извинения за резкость суждений, предложив Евгению забыть об обиде, остаться в шоу и стать примером для подражания.

Несмотря на это, Евгений принял решение покинуть шоу. «Если я уйду отсюда, это не значит, что я остановлюсь», — заявил он перед уходом.