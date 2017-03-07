Shazam для живописи: создан сервис, распознающий картины

Американские разработчики запустили новый сервис Smartifу, который умеет распознавать картины.

Новое приложение использовать легко: достаточно навести фотокамеру смартфона на саму картину или ее миниатюру, после чего пользователь увидит полную информацию о полотне. При том, по словам разработчиков, сервис предоставляет максимально подробную информацию о предметах искусства.

В Smartifу в ближайшее время добавят экспонаты из музеев Амстердама, Рейкмюсеума, Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Скачать сервис можно будет в мае этого года.