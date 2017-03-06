Павел Дуров прокомментировал сообщение о доступе силовиков к архиву Telegram

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram опроверг сообщение о том, что российские силовые ведомства могли получить доступ к трафику и архиву Telegram.

«Это утка. Законы отдельных стран не влияют на политику Telegram», — написал Дуров в своем Twitter в ответ на вопрос телеканала «Дождь».

Ранее профессор МГИМО Валерий Соловей в своем Facebook сообщил, что «есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года». По его мнению, это произошло из-за действия «закона Яровой».

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