В сети появился сервис с валентинками для бывших

В сети в День всех влюбленных появился сервис «Антивалентинки», генерирующий поздравления для бывших.

Пользователю достаточно просто ввести имя и пол адресата, а затем выбрать наиболее едкую антивалентинку.

«Соцсети завалены слащавыми валентинками, фотографиями букетов и дешевых конфет. Надоели сердечки, купидоны и 50 оттенков розового? <...> С Днем Святого Валентина, bitches!», — пишут создатели — онлайн-кинотеатр ShowJet.

Добавим, что ранее в сети запустилось приложение Hater — аналог Tinder, который объединяет людей не по интересам, а по объектам ненависти.