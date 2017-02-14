В сети появился сервис с валентинками для бывших
В сети в День всех влюбленных появился сервис «Антивалентинки», генерирующий поздравления для бывших.
Пользователю достаточно просто ввести имя и пол адресата, а затем выбрать наиболее едкую антивалентинку.
«Соцсети завалены слащавыми валентинками, фотографиями букетов и дешевых конфет. Надоели сердечки, купидоны и 50 оттенков розового? <...> С Днем Святого Валентина, bitches!», — пишут создатели — онлайн-кинотеатр ShowJet.
Добавим, что ранее в сети запустилось приложение Hater — аналог Tinder, который объединяет людей не по интересам, а по объектам ненависти.
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