Пользователь превратил панорамы Google Maps в кругосветное видеопутешествие

 

Студент-дизайнер Маттео Аркондис из Италии в честь 12-летия Google Maps превратил скриншоты интерактивной карты в кругосветное видеопутешествие.

В двухминутный ролик вошли улицы Парижа, Барселоны, Венеции, Нью-Йорка и еще десятка городов. Кроме того, здесь показаны пустынные земли Гренландии и вершина Эвереста. Видео состоит из трех тысяч скриншотов из Google Maps и Google Street View.

На создание кругосветного путешествия Аркондис потратил неделю работы.

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