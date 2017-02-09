В сети появился сервис ежедневной рассылки стихов Пушкина

В сети появился бесплатный онлайн-сервис «Не зарастет», который присылает пользователям стихи Александра Пушкина.

Подписка рассчитана на год — всем желающим каждый день будут приходить избранные стихотворения поэта.

Кроме того, можно подписаться на ежедневную рассылку фрагментов из «Евгения Онегина». Она рассчитана на два месяца. За роман в стихах придется заплатить 59 рублей.

В скором времени авторы проекта запустят аналогичные рассылки с «Божественной комедией» Данте Алигьери, шумеро-аккадским «Эпосом о Гильгамеше», стихотворениями Франсуа Вийона, Ли Бо и произведениями античных классиков.

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