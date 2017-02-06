Финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Super Bowl-2017 в этом году запомнится не только голевыми передачами и красивыми сейвами. И виной тому фантастическое шоу Леди Гаги: во время перерыва между таймами певица в буквальном смысле слова спустилась с небес на сцену, после чего исполнила несколько своих хитов. Момент прыжка (или падения?) Гаги мгновенно разошелся по сети и стал поводом для огромного количества шуток и мемов: поп-звезду сравнили и с Человеком-пауком, и со Спанч Бобом.

Фото: Instagram, Spletnik.ru

