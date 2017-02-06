«Вконтакте» вошла в топ-10 самых популярных сайтов мира

«Вконтакте», созданная петербуржцем Павлом Дуровым, вошла в топ-10 самых популярных сайтов мира. Соцсеть заняла шестое место по данным британских аналитиков из сообщества SimilarWeb.

Также в рейтинг попал еще один российский сайт — поисковик «Яндекс». Его поставили на девятую строчку.

Лидерами списка стали соцсеть Facebook, поисковик Google и видеохостинг YouTube.

Кроме того, SimilarWeb составил топ самых посещаемых сайтов с порнороликами. В первой тройке оказались запрещенные в России Xvideos.com, Xhamster.com и Pornhub.com.