«Православные, объединяйтесь!»: в России запустился мессенджер для верующих

В России на платформе Telegram заработал православный мессенджер «Правжизнь Telegram».

Здесь верующие смогут получать новости о жизни своего храма и прихода, общаться, просить и оказывать друг другу услуги и даже искать работу. Светские функции сохраняются: в «Правжизни» можно будет обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеозаписями.

Священнослужители с помощью сервиса смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, организовывать волонтеров и собирать пожертвования.

Приложение можно скачать здесь.