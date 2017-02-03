«Православные, объединяйтесь!»: в России запустился мессенджер для верующих
В России на платформе Telegram заработал православный мессенджер «Правжизнь Telegram».
Здесь верующие смогут получать новости о жизни своего храма и прихода, общаться, просить и оказывать друг другу услуги и даже искать работу. Светские функции сохраняются: в «Правжизни» можно будет обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеозаписями.
Священнослужители с помощью сервиса смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, организовывать волонтеров и собирать пожертвования.
Приложение можно скачать здесь.
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